Tre giorni di musica sport cultura e sapori al Parco 2 giugno per il primo maggio barese 2026

Dal primo al 3 maggio, il Parco 2 giugno ospiterà la settima edizione del Primo Maggio Barese, un evento che proporrà musica, sport, cultura e gastronomia. L’iniziativa, organizzata dal Soul Club con il patrocinio gratuito del Comune di Bari, fa parte anche quest’anno dei Grandi Eventi della Regione Puglia. La manifestazione si svolge su tre giorni e coinvolge diverse attività per un pubblico di varie età.

Si svolgerà dall’1 al 3 maggio, presso il Parco 2 Giugno, la settima edizione del Primo Maggio Barese, organizzato da Soul Club con il patrocinio gratuito del Comune di Bari e inserito anche quest’anno nel programma dei Grandi Eventi della Regione Puglia.Tre giornate che trasformano il parco in.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il ritorno del Primo Maggio Barese: tre giorni di festa al Parco 2 Giugno tra musica e sport

Ponte del Primo Maggio al Parco Zoo Falconara: tre giorni di eventi e showFALCONARA (AN)- Sarà un ponte del Primo Maggio all’insegna della meraviglia, tra natura, spettacolo e scoperta.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Porto Rubino 2026, tre giorni di musica libera e indipendente; Arriva Saronno Sound Festival, tre giorni di musica live per inaugurare il nuovo palco nel parco dell'ex Seminario; Malto Calabro, tre giorni di musica, birra e socialità: ecco il programma musicale del festival; Tre giorni di musica e danza: la primavera si accende in chiave occitana.

Reggio: tre giorni di musica elettronica con l’HBT Open airREGGIO EMILIA – L’HBT Open Air torna a Reggio e aumenta la sua offerta: dopo le oltre 12mila presenze della scorsa edizione, il festival amplia il proprio format e si prepara a un’edizione più ricca. reggionline.com

Porto Rubino 2026, tre giorni di musica libera e indipendenteL'ottava edizione della rassegna costruita da Renzo Rubino andrà in scena il 14, il 16 e il 18 luglio rispettivamente a Taranto, Savelletri e Otranto. Polemiche per la rinuncia di Monopoli. Carmen Con ... tg24.sky.it

Al Parco Fluviale Santa Croce, tre giorni tra natura, sapori, cultura e spiritualità - facebook.com facebook

Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia ift.tt/QKr9cmE x.com