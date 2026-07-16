Wind Tre multata dal Garante privacy per 1,7 milioni di euro hacker rubano i dati a migliaia di clienti

Il Garante privacy ha multato Wind Tre con 1,715 milioni di euro dopo due attacchi informatici. I cybercriminali hanno rubato i dati di oltre 365.000 clienti. La società ha subito violazioni che hanno compromesso informazioni personali e di contatto. La sanzione deriva dall’inosservanza delle norme sulla protezione dei dati. La violazione riguarda anche il mancato tempestivo intervento per limitare i danni.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Wind Tre con una multa da 1,715 milioni di euro dopo due attacchi informatici che hanno portato al furto dei dati di oltre 365mila clienti. Secondo l’Autorità, le violazioni sono state rese possibili da carenze nei sistemi di sicurezza dell’azienda. In migliaia di casi sono stati sottratti anche dati relativi ai metodi di pagamento utilizzati dagli utenti. Wind Tre multata dal Garante privacy, ecco perché Rubati i dati di migliaia di clienti Criticità nei sistemi di sicurezza Wind Tre Le imposizione dell'Autorità a Wind Tre Wind Tre multata dal Garante privacy, ecco perché 1.715. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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