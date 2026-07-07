Nota sul registro elettronico visibile a tutta la classe scuola sanzionata per 1.000 euro dal Garante privacy

Una scuola è stata multata di 1.000 euro dal Garante privacy dopo che un docente ha pubblicato una comunicazione su un registro elettronico visibile a tutta la classe, senza impostare correttamente la visualizzazione riservata all’alunno interessato. La violazione riguarda la gestione della privacy e l’accesso ai dati personali degli studenti. Il provvedimento è stato adottato in seguito a un controllo sulla corretta impostazione delle modalità di visualizzazione delle comunicazioni.

Il provvedimento riguarda un caso in cui un docente, dopo aver inserito una comunicazione riferita a un alunno, non avrebbe correttamente impostato la visualizzazione riservata ai soli diretti interessati. Di conseguenza, le informazioni contenute nella nota sono rimaste accessibili anche ai compagni di classe e ai loro genitori. Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, la comunicazione non era accessibile a chiunque, ma solo a un gruppo determinato di persone appartenenti alla comunità scolastica. Tuttavia, per il Garante, questo non esclude l’illiceità del trattamento. La conoscibilità dei dati da parte di soggetti non legittimati, anche se appartenenti alla stessa classe, configura infatti una comunicazione illecita di dati personali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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