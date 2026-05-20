Diffusi dati personali | arriva la multa di 40mila per La7 dal Garante della Privacy La difesa | Un errore di montaggio

Un canale televisivo ha ricevuto una multa di 40 mila euro da parte del Garante della Privacy per la diffusione di dati personali e numeri di telefono senza autorizzazione. La trasmissione ha dichiarato che si è trattato di un errore di montaggio. La decisione si basa sulla scoperta di informazioni sensibili condivise in modo non autorizzato nel corso di una puntata. La sanzione arriva dopo un’indagine sulle modalità di gestione dei dati degli utenti e dei partecipanti al programma.

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Diffusione indebita di dati personali e numeri di telefono. Con questa motivazione Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato La7 con una multa da 40mila euro per violazione delle norme di riservatezza all’interno di un servizio giornalistico andato in onda nel TG La7 del 19 giugno 2025 sul cosiddetto caso “ Paragon ”. L’inchiesta Paragon ruota attorno a Paragon Solutions, azienda specializzata in spyware governativi avanzati, finita al centro di polemiche internazionali per il possibile utilizzo dei suoi software contro giornalisti, attivisti e oppositori politici. Il caso richiama quello della più nota NSO Grou p, già coinvolta in scandali legati alla sorveglianza digitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Diffusi dati personali: arriva la multa di 40mila per “La7” dal Garante della Privacy. La difesa: “Un errore di montaggio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EQUOBOX sistemi e strumenti per anticipare gli obblighi normativi e ottimizzare la contabilizzazione Sullo stesso argomento Intesa Sanpaolo, multa milionaria dal Garante Privacy per la fuga di datiSi torna a parlare di sicurezza bancaria, con la sanzione da 31,8 milioni di euro irrogata a Intesa Sanpaolo dal Garante per la protezione dei dati... Maxi multa a Poste Italiane e Postepay dal Garante della Privacy, sanzione da 12,5 milioni per "dati illeciti"Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una multa complessiva superiore a 12,5 milioni di euro a Poste Italiane e alla... COMUNICATO DEL GARANTE DELLA PRIVACY SU GARLASCO: L’Autorità continua a vigilare sulla vicenda, anche alla luce dei reclami ricevuti dagli interessati. Il Garante privacy prende atto della rimozione del servizio televisivo relativo ai colloqui tra Albe x.com Caso Garlasco: lo stop del Garante della privacy alla spettacolarizzazioneIl Garante privacy prende atto della rimozione del servizio televisivo relativo ai colloqui tra Alberto Stasi e il suo legale e rinnova il fermo richiamo ai media al rispetto della normativa in mater ... avvenire.it Multa da 96mila euro per Eni dal Garante Privacy: diffusi i dati personali dei cittadini che sostengono la Giusta CausaNuovo capitolo nella vicenda che vede contrapposte Eni, Greenpeace Italia e ReCommon. Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Eni con una multa da 96.000 euro per aver pubblicato ... greenme.it