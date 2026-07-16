WhatsApp ChatGpt torna disponibile in Europa | ecco come usarlo

Dopo lo stop di 6 mesi che era stato imposto lo scorso 15 gennaio per alcune modifiche delle regole utilizzate all’interno dell’app di Meta, su WhatsApp torna l’intelligenza artificiale con Open AI. Gli utenti non dovranno più rivolgersi necessariamente ad applicazioni esterne ma tutto sarà concentrato nella stessa area dove, quotidianamente, si scambiano chat, foto, video e quant’altro con gli amici. La decisione di Bruxelles. Quindi, nell’Ue e di conseguenza anche in Italia, già in queste ore la funzione è stata ripristinata. È stata la Commissione Europea a imporre a Meta di ripristinare Open AI che era stata bloccata perché la multinazionale di cui è proprietario Mark Zuckerberg aveva aggiornato le regole di “ WhatsApp Business Solution”, escludendo il chatbot concorrente dall’app. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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