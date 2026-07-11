Whatsapp e automobili Il piano dell’Europa per controllarci | ecco come

L’Unione Europea lavora a nuove regole per le comunicazioni digitali e i sistemi di assistenza alla guida nelle auto. La proposta riguarda la regolamentazione di WhatsApp e altre app di messaggistica, oltre alle tecnologie di assistenza come i sistemi di frenata automatica. Due dossier avanzano parallelamente, con l’obiettivo di tutelare i dati personali e la sicurezza dei cittadini. La discussione si concentra sulla protezione delle informazioni e sulle nuove normative da adottare.

Il confronto europeo sulla tutela dei cittadini e sulla protezione dei dati personali torna al centro dell’agenda con due dossier che procedono in parallelo: da un lato la proposta di regole sulle comunicazioni digitali, dall’altro l’evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida sulle nuove vetture. In entrambi i casi, il dibattito ruota attorno all’equilibrio tra prevenzione dei reati, sicurezza stradale e salvaguardia delle libertà individuali. Comunicazioni digitali: riparte il negoziato sulle nuove regole. Negli ultimi giorni, a Bruxelles, si è riacceso il confronto su un provvedimento che mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla diffusione di materiale illegale online, con particolare attenzione alla tutela dei minori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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