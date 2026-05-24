L’Italia si trova al quinto posto in Europa per numero di accessi a ChatGPT, con un crescente fabbisogno energetico legato all’uso del servizio. I dati evidenziano un aumento dell’utilizzo della piattaforma nel paese. Non sono stati forniti dettagli sui numeri specifici o sui periodi di riferimento. La crescita dell’uso di ChatGPT in Italia si inserisce in un quadro di diffusione più ampia del servizio nel continente europeo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia tra i principali utilizzatori europei di ChatGPT. L’utilizzo di ChatGPT continua a crescere in Italia, che si posiziona al quinto posto in Europa per numero di accessi al servizio. Secondo un’analisi di BestBrokers, il Paese registra circa 37,1 milioni di visite mensili, preceduto solo da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. In particolare: Francia: 45,2 milioni di visite mensili. Germania: 39,9 milioni. Spagna: 39,2 milioni. Regno Unito: 37,1 milioni. Italia: 37,1 milioni. Utilizzo medio e volume delle richieste. Sulla base della quota di traffico italiano, pari a circa 2,19% del totale globale, gli analisti stimano che: Ogni utente invii in media 55 richieste al mese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Italia quinta in Europa per l’uso di ChatGPT: cresce il fabbisogno energetico

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