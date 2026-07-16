Weekend in Veneto cosa fare | un fine settimana pieno di sorprese a partire dai Deep Purple

Notizia in breve

Nel fine settimana in Veneto si svolgeranno diversi eventi musicali e di intrattenimento. I Deep Purple si esibiranno dal vivo, seguiti dai Ministri. Verranno proposti anche concerti di folk con Suzanne Vega e spettacoli di revival degli anni Ottanta. Inoltre, sono previsti spettacoli comici con Panariello, offrendo un programma vario e ricco di proposte per il pubblico.