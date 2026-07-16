Weekend in Veneto cosa fare | un fine settimana pieno di sorprese a partire dai Deep Purple
Nel fine settimana in Veneto si svolgeranno diversi eventi musicali e di intrattenimento. I Deep Purple si esibiranno dal vivo, seguiti dai Ministri. Verranno proposti anche concerti di folk con Suzanne Vega e spettacoli di revival degli anni Ottanta. Inoltre, sono previsti spettacoli comici con Panariello, offrendo un programma vario e ricco di proposte per il pubblico.
Dal rock dei Deep Purple a quello dei Ministri, passando per il folk di Suzanne Vega, il revival anni Ottanta e le risate con Panariello: questo fine settimana di metà luglio in Veneto sarà pieno di soprese. La chiusura del Mirano Summer Festival porterà agli impianti sportivi di Mirano, Venezia, due eventi diversi fra loro ma entrambi in grado di richiamare migliaia di fan. Sabato andrà in scena “E se domani” di Giorgio Panariello uno spettacolo che intreccia comicità, nuovi (e vecchi) personaggi creati dall’attore toscano, racconti autobiografici e musica, osservando con ironia i cambiamenti della società di oggi. Domenica la rassegna... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
«Abbiamo venduto tutto e dal Trentino siamo partiti per vedere il mondo
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Weekend in Veneto, cosa fare: è il fine settimana live più intenso di tutto il 2026
Guida al weekend (di Vasco): cosa fare a Ferrara e provincia nel fine settimanaNel fine settimana si svolgono due concerti di Vasco Rossi al parco urbano di Ferrara.