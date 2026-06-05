Guida al weekend di Vasco | cosa fare a Ferrara e provincia nel fine settimana

Nel fine settimana si svolgono due concerti di Vasco Rossi al parco urbano di Ferrara. Oltre all’evento principale, la città e la provincia propongono un calendario di manifestazioni e attività per i residenti e i visitatori.

Per tutti è il weekend del doppio concerto di Vasco Rossi al parco urbano. Ma al di là dell’evento principe dell’anno, Ferrara e provincia si preparano ad affrontare il primo fine settimana di giugno con un calendario ricco di eventi. Ce ne sono per tutti i gusti, dalla città alla provincia, fino. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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