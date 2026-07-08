Weekend in Veneto cosa fare | è il fine settimana live più intenso di tutto il 2026

Festival che iniziano, altri che finiscono: è il fine settimana live più intenso di tutto il 2026. Ma sono anche ghiotte le occasioni extramusicali, con la partenza della “mitica” “Sagra del pesce” di Chioggia. Iniziando da Venezia, Cornelius Meister sarà venerdì alla testa dell’orchestra del Teatro La Fenice presentando al pubblico veneziano un programma con in apertura il travolgente “Don Juan” di Richard Strauss, seguito dal poema sinfonico “Polednice” (“La strega di mezzogiorno”) di Antonín Dvorák e, dopo l’intervallo, dalla “Seconda Sinfonia” di Johannes Brahms.In terraferma doppio appuntamento al Mirano Summer Festival. Venerdì si esibirà Francesco Renga, ex Timoria prima di una luminosa carriera solista, che porterà live un riassunto della carriera iniziando dal brano “Il meglio di me”, ascoltato all’ultimo Sanremo. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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