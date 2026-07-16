A oltre 860 chilometri da Adelaide, una strada sterrata attraversa un paesaggio desolato, sotto un sole cocente. La Watermelon Avenue si snoda attraverso un lago senza acqua, un bacino di sale e terra arida. La carreggiata, lunga e deserta, si attraversa senza segnali o altri veicoli in vista, mentre il cielo azzurro si apre sopra un ambiente surreale e silenzioso.

Immaginate di percorrere una strada sterrata nel nulla assoluto, a oltre 860 chilometri da Adelaide, con il sole australiano che picchia senza pietà sul cofano arroventato. Poi, all’improvviso, il paesaggio esplode. Alla vostra sinistra, un’acqua di un rosa acceso, quasi fluorescente, come il riflesso di un tramonto filtrato attraverso il cotone zucchero. Alla vostra destra, un lago di un verde acquatico denso e misterioso. E appena oltre il piccolo ponte davanti a voi, il blu limpido e profondo di acque che sembrano appartenere a un’altra dimensione. Non siete in un sogno psichedelico. Siete al Lago MacDonnell, nella penisola di Eyre, nell’Australia del Sud. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Segui gli aggiornamenti su Australia.

© Nonewsmagazine.com - Watermelon Avenue: il drive tricolore che attraversa il lago più surreale dell’Australia meridionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È la più grande spedizione di sempre per la palla ovale reggiana: otto pullman più tante auto per seguire la partita dell’anno che può regalare il primo tricolore della storia. Esodo granata in Veneto: i tifosi saranno più di 500Otto pullman e numerose auto partiranno oggi alle 14 da un punto di ritrovo in città per seguire una partita che potrebbe consegnare al team il primo...

Il video dell'anziana che sventola il Tricolore fa impazzire sinistra e pro-PalUn'anziana ha sventolato un tricolore durante una manifestazione degli studenti, attirando l’attenzione sui social.