Un'anziana ha sventolato un tricolore durante una manifestazione degli studenti, attirando l’attenzione sui social. Il video che la mostra con il vessillo italiano ha diviso gli utenti, suscitando reazioni di approvazione e critica. La scena si è diffusa rapidamente online, alimentando discussioni tra chi sostiene l’azione e chi la considera provocatoria. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma è diventata al centro di accese discussioni pubbliche.

Un tricolore esposto durante una manifestazione dei collettivi studenteschi ha creato non poche polemiche sul web. Come se fosse una colpa prendere in mano la nostra bandiera e sventolarla dal balcone di casa. La clip postata da Fratelli d'Italia sta facendo impazzire la rete. Molto probabilmente siamo a Parma dove i soliti pro-pal e gli studenti universitari vicina alla sinistra sfilano in strada. A un certo punto una signora anziana prende in mano il tricolore e lo sventola sotto il naso degli ultras di Gaza che in vece proprio in quel momento stanno sventolando la bandiera della Palestina. La signora con orgoglio mostra il simbolo della Nazione e così qualcuno sussurra: "Sempre meglio che quella di Israele". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il video dell'anziana che sventola il Tricolore fa impazzire sinistra e pro-Pal

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