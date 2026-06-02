Otto pullman e numerose auto partiranno oggi alle 14 da un punto di ritrovo in città per seguire una partita che potrebbe consegnare al team il primo titolo nazionale nella sua storia. I tifosi, provenienti da Reggio, saranno più di 500 e si dirigeranno verso Padova, dove la squadra si sarà già mossa nella prima parte della giornata. È la più grande spedizione mai organizzata dalla società per sostenere una partita importante.

Otto pullman di tifosi del Valorugby partiranno oggi alle 14 dal piazzale di via Assalini, davanti al quartier generale del club lungo la Canalina, per raggiungere a Padova la squadra che avrà lasciato Reggio nella prima mattinata. È la più grande spedizione di sempre di tifosi della palla ovale reggiana; si calcola che nello stadio Plebiscito, ormai a un passettino dal tutto esaurito, i sostenitori granata, giunti in pullman, in auto o in treno, saranno in numero superiore a cinquecento. Il sold out dello stadio padovano si è compiuto ieri pomeriggio. L’ultimo posticino disponibile, il posto 7, fila W, settore 16 in alto a sinistra nella tribuna ovest, è andato venduto alle quindici meno qualche minuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È la più grande spedizione di sempre per la palla ovale reggiana: otto pullman più tante auto per seguire la partita dell’anno che può regalare il primo tricolore della storia. Esodo granata in Veneto: i tifosi saranno più di 500

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