Il team di Valentino Rossi cambia tutto o quasi | Aldeguer in arrivo Di Giannantonio in bilico

Il team di Valentino Rossi sta affrontando alcune modifiche nel proprio organico, con l’arrivo di un nuovo pilota e l’incertezza sul futuro di un altro. La situazione all’interno del box si fa sentire, tra decisioni ancora da ufficializzare e quella tensione tipica di chi aspetta conferme. Le voci circolano, ma nulla è stato ancora definito ufficialmente, lasciando spazio a un clima di attesa tra i membri del team.

Qualcosa si muove, e nemmeno troppo sottotraccia. Dentro al box c’è quella sensazione un po’ sospesa che si respira quando le decisioni non sono ancora ufficiali ma iniziano a pesare. Le parole sono misurate, i tempi lunghi, eppure la direzione sembra già tracciata. Il mercato MotoGP, quando gira intorno a certi team, non è mai solo una questione di firme. C’entra la crescita dei piloti, c’entrano gli equilibri interni, c’entra anche una certa idea di futuro che spesso non viene detta chiaramente. Qui il punto non è solo chi resta e chi va, ma come cambia il progetto. E infatti, senza dirlo apertamente, il messaggio che filtra è quello di una squadra pronta a rimettere mano a qualcosa che fin qui ha funzionato a metà.🔗 Leggi su Sportface.it

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