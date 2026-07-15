La Victoria Libertas sta valutando i candidati per riempire le due posizioni ancora vuote nella rosa. Nel frattempo, il mercato delle squadre di Serie A2 si sta delineando, con alcune trattative che si fanno più concrete. La società sta esaminando i nomi disponibili, senza ancora aver preso decisioni definitive. La squadra si prepara a completare la formazione in vista della prossima stagione.

Mentre il mercato delle squadre di A2 va delineandosi poco a poco, la Victoria Libertas sfoglia la margherita dei nomi a disposizione per coprire le posizioni libere rimaste. Dato per certo l’approdo in biancorosso del gioiellino della Virtus Bologna Matteo Accorsi (con ogni probabilità sarà ufficializzato il prestito dalla squadra felsinea dopo la conclusione degli Europei Under 20 ai quali sta partecipando assieme a Stefano Trucchetti), rimangono ancora 3 pesanti "buchi" da riempire tutti nei ruoli di ala. Il "3" titolare, che stando a quanto espresso dal Ds Egidio sarà occupato dal secondo straniero e i due spot di ala grande, che andranno a completare un reparto lunghi che già vede i centri Regimantas Miniotas e Andrea Mabor Dut Biar a disposizione di coach Giorgio Valli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, due sogni sospesi: Rossi e Basile

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