Voto ai fuori sede cosa cambia per chi studia o lavora in un’altra regione

La Camera ha approvato una nuova norma che permette agli elettori fuori sede di votare nel luogo in cui si trovano, senza dover tornare nel Comune di residenza. La legge riguarda chi studia, lavora o riceve cure mediche in un’altra regione e consente di esercitare il diritto di voto nelle consultazioni nazionali presso il proprio domicilio temporaneo. La misura diventa stabile e valida per le prossime elezioni.

Roma, 16 luglio 2026 – Per votare potrebbe non essere più necessario attraversare l’Italia e tornare nel proprio Comune di residenza. La Camera ha approvato una disciplina stabile per consentire agli elettori fuori sede di partecipare alle consultazioni nazionali direttamente nel luogo in cui studiano, lavorano o ricevono cure mediche. La novità è stata inserita nella riforma della legge elettorale approvata il 16 luglio da Montecitorio con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astensioni. Sul singolo emendamento dedicato ai fuori sede, invece, il consenso è stato trasversale: 353 deputati hanno votato a favore e nessuno contro. La prima precisazione, tuttavia, è fondamentale: la possibilità non è ancora operativa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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«Il voto non dovrebbe costare quattro turni di lavoro»

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