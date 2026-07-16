L’Italia ha vinto 3-0 contro il Belgio nella seconda partita della terza tappa della Nations League di volley 2026, dopo aver perso in trasferta contro il Giappone in precedenza. Yuri Romanò ha dichiarato che era importante vincere giocando bene e ha aggiunto di essere in crescita fisicamente. La squadra ha così rialzato la testa dopo la sconfitta precedente, consolidando il risultato nella fase intercontinentale del torneo.

L’ Italia rialza la testa dopo la sconfitta al tie-break in trasferta contro il Giappone e si impone per 3-0 sul Belgio nella seconda partita della terza e ultima tappa della fase intercontinentale della Nations League di volley 2026. Gli Azzurri fanno così un passo in avanti fondamentale verso la qualificazione alle Finals di Ningbo, che andrà conquistata definitivamente nelle prossime due sfide previste nel weekend sempre a Osaka contro Argentina e Cuba. Yuri Romanò, autore di 13 punti, ha dichiarato: “ La vittoria di oggi è molto importante, sia dal punto di vista della classifica, per rimanere nelle posizioni buone per la qualificazione, sia per il gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Yuri Romanò: “Era importante vincere giocando bene. Sto entrando in forma”

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