Durante Volley Night sono stati presentati alcuni protagonisti della pallavolo, tra cui il campione del mondo Yuri Romanò e la giovane promessa Beatrice Gardini. L’evento ha offerto l’opportunità di conoscere meglio le carriere e i successi di questi atleti. La serata ha visto la partecipazione di vari giocatori e allenatori, con interventi e approfondimenti sui loro percorsi sportivi.

Volley Night racconta le storie dei protagonisti della pallavolo italiana e internazionale, tra talenti emergenti e campioni affermati. Nella nuova puntata, con i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, e la conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, riflettori puntati su due ospiti d’eccezione: Beatrice Gardini e Yuri Romanò. Beatrice Gardini, schiacciatrice classe 2003, è protagonista di una stagione in costante crescita. Dopo l’esperienza in Serie A1 con Perugia, ha saputo mettersi in evidenza nonostante le difficoltà, conquistando la convocazione in Nazionale e una nuova opportunità in A1 con Macerata. Dall’altra parte, spazio a un grande protagonista della pallavolo mondiale: Yuri Romanò, campione del mondo con l’Italia nel 2025.🔗 Leggi su Oasport.it

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A Volley Night il campione del mondo Yuri Romanò e il talento Beatrice Gardini

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Andrea Giani è stato l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale YouTube di OA Sport x.com