Yuri Romanò lascia la Russia ma rimane all’estero? Dove giocherà l’opposto dell’Italia | volley mercato acceso

Yuri Romanò ha concluso la sua stagione in Russia con il club Fakel, dove si è messo in evidenza come opposto. Dopo questa esperienza, il giocatore ha deciso di lasciare il paese. Si parla di un possibile trasferimento all’estero, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali su quale squadra vestirà in futuro. Il mercato del volley rimane molto attivo, con diversi movimenti tra i club europei.

Yuri Romanò ha disputato un’eccellente stagione in Russia, distinguendosi con i colori del Fakel Novy Urengoy e risultando il miglior marcatore di un campionato estremamente competitivo (anche se le squadre russe non possono partecipare alle Coppe Europee a causa delle esclusioni per via del conflitto bellico). Il miglior opposto dei Mondiali 2025 (vinti dall’Italia) ha trascinato la propria squadra al primo turno dei playoff, chiudendo l’avventura in maniera soddisfacente a livello individuale. Il bomber brianzolo aveva lasciato l’Italia al termine della passata annata agonistica, trasferendosi da Piacenza alla Siberia e riuscendo subito a integrarsi a livello tecnico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Yuri Romanò lascia la Russia, ma rimane all’estero? Dove giocherà l’opposto dell’Italia: volley mercato acceso Notizie correlate Yuri Romanò eliminato nei playoff scudetto in Russia. Stagione a suon di punti, ora attesa per la Nazionale. E la prossima squadra…Yuri Romanò ha giganteggiato a livello individuale durante la stagione regolar della Super League, il massimo campionato italiano di volley maschile:... Mercato Inter, Romano: «Il nome più caldo per la porta rimane uno! Attesi sviluppi»di Andrea GrecoMercato Inter, Romano: «Il nome più caldo per la porta rimane uno! Attesi sviluppi». Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pallavolo Polonia – Roberto Piazza più Yuri Romanò: nella prossima 2026-27 sarà una Projekt Varsavia molto italiana; Pallavolo, presentate le Nazionali 2026: la quota Vero Volley e Romanò; Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League 2026: c’è Michieletto, tutti i big all’appello, abbondanza di opposti; Italvolley uomini, i convocati da De Giorgi per gli impegni estivi. Yuri Romanò lascia la Russia, ma rimane all’estero? Dove giocherà l’opposto dell’Italia: volley mercato accesoYuri Romanò ha disputato un'eccellente stagione in Russia, distinguendosi con i colori del Fakel Novy Urengoy e risultando il miglior marcatore di un ... oasport.it Yuri Romanò, stagione da record in Russia: eliminato ai playoff, ma è protagonistaSi è conclusa la prima stagione di Yuri Romanò nella Super League russa, un’esperienza che ha visto l’opposto italiano emergere come assoluto protagonista individuale. Già elemento chiave per l’Italia ... it.blastingnews.com