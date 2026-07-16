Volley serie D Peccioli conferma Panaiotti Al suo fianco ci sarà ancora Rossi

Il Volley Peccioli ha confermato Eleonora Panaiotti come allenatrice della prima squadra per la nuova stagione. Accanto a lei ci sarà ancora Rossi. Panaiotti, originaria di Peccioli, è una figura storica del club e rappresenta un punto di riferimento nel settore.

Il Volley Peccioli inaugura la nuova stagione confermando Eleonora Panaiotti come allenatrice della prima squadra. Pecciolese Doc e figura storica della società, Panaiotti rappresenta da anni un punto di riferimento per nell’ambiente. Per la società, Eleonora Panaiotti è molto più di un’allenatrice, è una presenza costante, un simbolo di appartenenza e una certezza su cui costruire il presente e il futuro della squadra. Un rapporto di fiducia maturato grazie alla sua competenza, passione e grande dedizione, qualità che le hanno già permesso di guidare il gruppo con risultati importanti. Con la conferma della guida tecnica prende ufficialmente il via il percorso verso la nuova stagione, con l’obiettivo di vivere un campionato ricco di emozioni, soddisfazioni e grandi traguardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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