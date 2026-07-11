Paolo Maldini nuovo direttore tecnico della Nazionale | la svolta di Malagò Chi ci sarà al suo fianco

Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana di calcio. Accanto a lui, Leonardo entrerà nello staff azzurro come advisor. La notizia è stata comunicata dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, che ha annunciato l’ingresso dei due ex campioni nell’organigramma della Federazione.

Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana, mentre Leonardo entrerà nello staff azzurro con il ruolo di advisor. A comunicarlo è stato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che ha annunciato l’arrivo dei due ex campioni nell’organigramma della Federazione. Maldini accetta la proposta. Maldini ha accettato la proposta del neo presidente federale e sarà anche presidente del Club Italia. L’ ex capitano del Milan e della Nazionale metterà a disposizione la sua esperienza maturata ai massimi livelli del calcio internazionale per il rilancio del movimento azzurro. Il ruolo di advisor a Leonardo. Accanto a lui ci sarà Leonardo, anche lui ex calciatore e dirigente, che ricoprirà il ruolo di advisor. 🔗 Leggi su Open.online

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PAOLO MALDINI VERSO IL NO A NUOVO DIRETTORE TECNICO DELLA NAZIONALE

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Maldini ha accettato il ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Leonardo lavorerà al suo fianco. Dopo giorni di riflessione, Paolo Maldini ha detto sì all’Italia: sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale. A svelarlo è stata l’Agenzia ANSA in seguito a un conf x.com

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