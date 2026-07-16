L’Italia Under 18 ha vinto il campionato europeo di volley, conquistando il titolo per la prima volta. Tra le giocatrici che hanno contribuito all’impresa c’è anche una atleta proveniente dalla provincia di Latina. La squadra ha battuto in finale un avversario di livello, portando a casa il trofeo dopo aver superato le fasi preliminari e le semifinali. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il settore giovanile italiano di pallavolo femminile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS C’è anche un pezzo della provincia di Latina sul gradino più alto del podio europeo. La Nazionale italiana femminile Under 18 di pallavolo ha conquistato il titolo continentale e, nello staff che ha accompagnato le giovani azzurre verso il successo, figura Manuela Leggeri, campionessa originaria di Sezze e assistente dell’allenatore Stefano Gregoris. Un nuovo traguardo internazionale entra così nella straordinaria storia sportiva della pallavolista setina, ancora una volta protagonista con i colori azzurri, questa volta dalla panchina e al fianco delle nuove generazioni del volley italiano. La finale dominata contro la Turchia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Volley, l’Italia Under 18 è campione d’Europa: nell’impresa azzurra anche la pontina Manuela Leggeri

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