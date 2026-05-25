Sitting volley | Dream Volley Pisa campione d’Italia per la settima volta

Il Dream Volley Pisa ha vinto il campionato italiano di sitting volley femminile alla Palestra Rivalta Nuova di Reggio Emilia. La finale, combattuta fino all’ultimo punto, ha visto le atlete di Pisa prevalere sulle avversarie, conquistando così il settimo scudetto. La squadra ha battuto le rivali in una partita intensa e spettacolare.

Alla Palestra Rivalta Nuova di Reggio Emilia il Dream Volley Pisa torna sul tetto d’Italia e conquista lo scudetto femminile al termine di una finale intensa, spettacolare e combattuta fino all’ultimo pallone. Le toscane superano il Nola per 3-2 (25-14, 19-25, 23-25, 25-20, 15-11), al termine di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Coppa Italia F sitting volley: Sara Cirelli (Pisa) dopo la vittoria contro Nola

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