L’Italia Under 18 femminile ha vinto il titolo europeo, battendo in finale una squadra straniera. La squadra ha mostrato un gioco efficace e solidità in battuta, con molti punti dai muri e dai contrattacchi. Tra le protagoniste ci sono state alcune atlete che si sono distinte per capacità tecniche e rapidità. La vittoria arriva dopo una serie di incontri disputati con intensità e determinazione. La squadra si prepara ora per eventuali impegni futuri nel settore giovanile.

L’Italia Under 18 femminile ha conquistato il titolo europeo con pieno merito e, al di là del prestigio del risultato, ha lasciato una sensazione ancora più significativa: quella di una squadra già strutturata, con una precisa identità tecnica e tattica, capace di crescere durante il torneo fino a dominare la finale contro la Turchia, l’unica formazione che era riuscita a batterla nella fase a gironi. Il successo di Riga non nasce infatti da una semplice superiorità atletica o da qualche individualità fuori categoria, ma da un percorso di maturazione collettiva che ha permesso alle ragazze di Stefano Gregoris di trasformare ogni difficoltà in un passaggio di crescita, arrivando all’ultimo atto nella versione migliore di sé. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Italia campione d’Europa Under 18: le chiavi del trionfo e i talenti destinati al grande volley

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Italia Campione di Riciclo: La Verità che non ti dicono

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