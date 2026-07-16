Ieri si è svolto il sorteggio del primo turno della Challenge Cup di volley, con le squadre che sono state abbinate ai sedicesimi di finale. La squadra biancoverde entrerà in gara in questa fase, dopo aver vinto l’edizione precedente. La formazione partecipa per il secondo anno consecutivo alla competizione europea e aspetta di conoscere il proprio avversario. La manifestazione si svolge presso una sede europea, con le squadre che attendono di scoprire i loro prossimi incontri.

Da campionessa in carica, la Megabox si accinge a partecipare per il secondo anno consecutivo alla Challenge Cup. Ieri si sono tenuti allo European Broadcasting Center di Lussemburgo i sorteggi del primo turno delle tre coppe europee maschili e femminili, cui sono iscritte complessivamente 209 squadre, presenti lo schiacciatore della nazionale azzurra Alessandro Michieletto e il libero dell’Eczacibasi Istanbul Simge Aköz. La squadra biancoverde, detentrice del titolo, entrerà in corsa al secondo turno della Challenge Cup 2026-27. Nei sedicesimi di finale, in programma tra fine novembre e inizio dicembre, affronterà la vincente del confronto tra le norvegesi del Forde VBK e l’ AEK Atene, con le greche che partono ampiamente favorite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley, ieri il sorteggio del primo turno della manifestazione: le biancoverdi entreranno in scena ai sedicesimi. Challenge cup, la Megabox si gode l’Europa alla finestra

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