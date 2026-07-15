In Lussemburgo sono stati annunciati i tabelloni delle Coppe Europee minori di volley per la stagione 2026-2027. Le squadre di Chieri, Piacenza, Modena e Vallefoglia parteciperanno rispettivamente alla CEV Cup e alla Challenge Cup, con i rispettivi percorsi e abbinamenti stabiliti. Contestualmente, è stato effettuato anche il sorteggio dei gironi di Champions League.

Oltre al sorteggio dei gironi di Champions League, in Lussemburgo sono stati definiti anche i tabelloni delle Coppe Europee minori di volley per la stagione 2026-2027. Chieri ha usufruito di un bye nella CEV Cup femminile (la seconda competizione per importanza) e dunque si è qualificata direttamente agli ottavi di finale, dove se la dovrà vedere con le francesi del Cannes. Le piemontesi saranno tra le favoriti della competizione insieme alle turche dello Zeren Spor Ankara (possibile rivali in semifinale), alle tedesche di Stoccarda e Schwerin, alle polacche del Bielsko-Biala (dall’altra parte del tabellone). Piacenza e Modena saranno impegnate nella CEV Cup maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, il cammino di Chieri, Piacenza, Modena e Vallefoglia tra CEV Cup e Challenge Cup

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