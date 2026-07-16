Nel campionato di volley femminile di serie A2, due giocatrici sono state ufficialmente assegnate a nuove maglie: una porta il numero 4, mentre l’altra sceglie il numero 17. La squadra di riferimento ha comunicato anche i numeri di alcune atlete, tra cui Ortolani che riparte con il numero 1. La formazione si sta preparando per affrontare una stagione che si preannuncia importante, con l’obiettivo di competere a livelli elevati.

Il presente della Clai è un mosaico di sogni e attesa, un tempo sospeso tra il riposo estivo e l’adrenalina che precede ogni nuova sfida. Mentre le lancette corrono verso l’inizio di una stagione storica, la squadra di Marco Gazzotti si prepara a scrivere un capitolo fondamentale nel prestigioso palcoscenico della serie A2. Manca poco meno di un mese al raduno e, sebbene le atlete si godano gli ultimi scorci di vacanza, dietro le quinte il club lavora a ritmi serrati: ogni dettaglio è al centro di una pianificazione meticolosa, che abbraccia l’intera preparazione preseason, la logistica degli allenamenti e l’allestimento del PalaRuggi, la fortezza di via Graziadei pronta a colorarsi di passione biancoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley A2 donne: Colzi passa alle 4, Foresi sceglie la 17. La Clai dà i numeri: Ortolani riparte da 1

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