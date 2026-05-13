In vista della prossima stagione, la squadra di volley femminile di serie A2 si prepara a cambiare volto, con un roster quasi completamente rinnovato. La società ha comunicato che l’alzatrice ha deciso di rimanere, motivando la scelta con le grandi ambizioni del club. Intanto, il nuovo allenatore ha già iniziato a pianificare le strategie per la formazione che affronterà il campionato.

E’ in atto una vera rivoluzione in casa Clai. Il prossimo anno coach Marco Gazzotti avrà a disposizione una squadra quasi completamente nuova. Fin qui sono state salutate tante ragazze, l’ultima in ordine di tempo è Giulia Osana, mentre si sono guadagnate la conferma Sofia Cavalli ed Elena Foresi. La palleggiatrice marchigiana giocherà in maglia Clai pure l’anno prossimo. La squadra sta cambiando, ma il reparto palleggiatrici è già completo con la veterana Cavalli e la stessa Foresi. "Sono rimasta volentieri – dice la marchigiana – perché a Imola ho trovato in ambiente professionale e persone che mi hanno fatto sentire a casa. La stagione non è stata semplice, i due infortuni alle caviglie subiti a novembre hanno creato problemi per tutto il campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley A2 donne: l’alzatrice. Foresi rassicura la Clai: "Ho deciso di rimanere perché questo club ha grandi ambizioni»

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