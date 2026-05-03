Volley A2 donne | il club di Mongardi sta cercando di accontentare il nuovo tecnico La Clai si muove al centro | Colzi Esperienza al servizio di Gazzotti

Il mercato della Clai Imola nel campionato di volley femminile di Serie A2 si sta muovendo rapidamente. Dopo aver annunciato gli acquisti di Serena Ortolani e Bianca Orlandi, il club ha ingaggiato Alessandra Colzi, centrale nata nel 1997 e proveniente dal Bisonte Firenze di Serie A1. La società biancoblù si sta concentrando sul rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione, cercando di soddisfare le richieste del nuovo allenatore.