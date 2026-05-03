Volley A2 donne | il club di Mongardi sta cercando di accontentare il nuovo tecnico La Clai si muove al centro | Colzi Esperienza al servizio di Gazzotti
Il mercato della Clai Imola nel campionato di volley femminile di Serie A2 si sta muovendo rapidamente. Dopo aver annunciato gli acquisti di Serena Ortolani e Bianca Orlandi, il club ha ingaggiato Alessandra Colzi, centrale nata nel 1997 e proveniente dal Bisonte Firenze di Serie A1. La società biancoblù si sta concentrando sul rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione, cercando di soddisfare le richieste del nuovo allenatore.
Il mercato della Clai Imola procede in maniera spedita, il club biancoblù dopo aver ingaggiato Serena Ortolani e Bianca Orlandi, ha piazzato il colpo Alessandra Colzi, centrale classe 1997 che arriva dal Bisonte Firenze di serie A1. La giocatrice toscana ha ormai una lunga carriera alle spalle con tanti campionati di serie A2 giocati con Mondovì, Teodora Ravenna, Vallefoglia, Castelfranco Pisa e Scandicci; mentre in B ha giocato a Zuma, ancora Castelfranco, Lodi e San Michele Firenze. Il mercato fatto fin qui segue le indicazioni del tecnico Marco Gazzotti, l’allenatore modenese vuole una squadra esperta nei ruoli chiave, e anche i prossimi colpi di mercato andranno in questa direzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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