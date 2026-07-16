La moglie di Vittorio Feltri, Enoe Bonfanti, è deceduta dopo aver condiviso con lui 58 anni di vita. La coppia ha mantenuto un rapporto riservato e silenzioso nel corso degli anni. Feltri, noto per il suo stile diretto e deciso, ha vissuto questa perdita in privato. La notizia è stata diffusa senza dettagli aggiuntivi sulla cerimonia o sulle circostanze della morte.

Per il pubblico Vittorio Feltri è sempre stato un uomo e un giornalista dalle opinioni nette e tranchant, dal carattere combattivo e dalla battuta pronta. Nella sua vita privata, però, esisteva un punto fermo molto più silenzioso: la moglie Enoe Bonfanti, morta a 88 anni dopo quasi sessant’anni di matrimonio. La donna si trovava ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano. A causarne la scomparsa sarebbero state le conseguenze di un’infezione batterica, sopraggiunte dopo un intervento chirurgico affrontato al San Raffaele all’inizio di giugno. La famiglia ha scelto il massimo riserbo anche per l’ultimo saluto: i funerali si terranno privatamente a Milano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittorio Feltri, morta la moglie Enoe Bonfanti: l’amore dolce e riservato per 58 anni

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GRAVISSIMO LUTTO PER VITTORIO FELTRI: MORTA IMPROVVISAMENTE LA MOGLIE ENOE BONFANTI

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