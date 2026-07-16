Vittorio Feltri morta la moglie Enoe Bonfanti | erano sposati da 58 anni

È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, a 88 anni. La coppia era sposata da 58 anni e si erano conosciuti a Bergamo, al brefotrofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. La loro relazione è iniziata in quel contesto e si è consolidata nel tempo. La notizia della scomparsa è stata confermata nelle ultime ore.

Il loro amore è nato a Bergamo, al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta a 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Dal loro legame sono nati poi due figli, Mattia e Fiorenza. Lei riservata, un lavoro a scrivere le scalette dei programmi a Mediaset dove i colleghi hanno scoperto di chi era moglie solo quando Silvio Berlusconi era venuto a cercarla. Vittorio Feltri: «Mia moglie morì di parto. Di Pietro? Lo portavo a cena e mi passava le informazioni. Con Meloni ho un... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri x.com

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