Vittorio Feltri addio a sua moglie Enoe | erano sposati da 58 anni

Da ildifforme.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri dal 1965, è deceduta all'età di 88 anni. La coppia era sposata da 58 anni. La notizia della scomparsa è stata comunicata dal giornalista.

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Enoe Bonfanti era la moglie di Vittorio Feltri da 58 anni, ma adesso si è spenta all'età di 88 anni: grave lutto per il giornalista Si è spenta a 88 annila moglie di Vittorio Feltri, Enoe Bonfanti,con cui era sposata da 58 anni. Sebbene lui abbia sempre ammesso i tradimenti e le “diversificazioni” lei gli è sempre rimasta accanto e il giornalista, anche recentemente, ha sempre espresso bellissime parole per sua moglie. I due si sono conosciuti dopo il lutto subito dal giornalista che era rimasto solo con due gemelle. Verso la fine degli anni Sessanta,la moglie di Vittorio Feltri è morta di parto, lasciando un vuoto che sembra impossibile da colmare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Feltri dice addio a Enoe Bonfanti, compagna di una vita: 58 anni di amore riservato

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