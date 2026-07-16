Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri dal 1965, è deceduta all'età di 88 anni. La coppia era sposata da 58 anni. La notizia della scomparsa è stata comunicata dal giornalista.

Enoe Bonfanti era la moglie di Vittorio Feltri da 58 anni, ma adesso si è spenta all'età di 88 anni: grave lutto per il giornalista Si è spenta a 88 annila moglie di Vittorio Feltri, Enoe Bonfanti,con cui era sposata da 58 anni. Sebbene lui abbia sempre ammesso i tradimenti e le “diversificazioni” lei gli è sempre rimasta accanto e il giornalista, anche recentemente, ha sempre espresso bellissime parole per sua moglie. I due si sono conosciuti dopo il lutto subito dal giornalista che era rimasto solo con due gemelle. Verso la fine degli anni Sessanta,la moglie di Vittorio Feltri è morta di parto, lasciando un vuoto che sembra impossibile da colmare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vittorio Feltri, addio a sua moglie Enoe: erano sposati da 58 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Feltri dice addio a Enoe Bonfanti, compagna di una vita: 58 anni di amore riservato

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vittorio Feltri, morta la moglie Enoe Bonfanti: erano sposati da 58 anni

Leggi anche: È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri: erano sposati da 58 anni

Temi più discussi: Siamo stati sfregiati tutti; Vittorio Feltri, la teoria su Ranucci: Una bomba d'amore. Mister Report? Mi sta sulle balle | Libero Quotidiano.it; Feltri affonda Ranucci: Solidarietà sì, ma basta santificarlo; Ragazza sfregiata da un uomo rimesso in libertà qualche ora prima, Feltri: È il fallimento dello Stato.

L’edicola delle celebrità, addio a Enoe Bonfanti: è mancata la moglie di Vittorio FeltriVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LEdicola.it (@ledicola.it) È morta Enoe ... msn.com

Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta a 88 anni: insieme dal 1968 per 58 anni di matrimonioIl loro amore è nato a Bergamo, al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta a 88 ... ilmattino.it