Vittima del maltempo incidente contro la mietitrebbia durante il nubifragio nel Lughese | donna al Bufalini

Durante un nubifragio in provincia di Ravenna, un incidente tra un'auto e una mietitrebbia ha coinvolto due donne di origini africane. Una delle donne è stata trasportata in ambulanza al nosocomio di Cesena. L’incidente è avvenuto mercoledì sera in via Fiumazzo, nella frazione di Belricetto. Non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Belricetto di Lugo (Ravenna), 16 luglio 2026 – E’ di due donne di origini africane, una delle quali trasportata in ambulanza al ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio del pauroso scontro tra un’auto e una mietitrebbia verificatosi mercoledì sera in via Fiumazzo, nella frazione lughese di Belricetto. Lo schianto tra una Renault Clio e il mezzo agricolo. A venire a collisione, per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Lugo, sono state una Renault ‘Clio’ che procedeva in direzione di marcia Lugo-Voltana, e il mezzo agricolo (regolarmente preceduto dalla scorta con tanto di bandierina e lampeggiante) condotto da un uomo che giungeva dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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