Durante un violento nubifragio nel tardo pomeriggio nel Modenese, un’auto si è schiantata a Bomporto. Un uomo che si trovava al volante è deceduto nell’incidente. Le strade erano allagate e la pioggia intensa ha complicato le manovre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La zona è stata evacuata per motivi di sicurezza.

Una persona ha perso la vita nel tardo pomeriggio a Bomporto, in provincia di Modena, durante il violento nubifragio che ha colpito l'Emilia-Romagna. La vittima si trovava alla guida della propria auto quando, a causa della scarsa visibilità provocata dal maltempo, il veicolo si è scontrato frontalmente con un'altra vettura che procedeva in senso opposto. L'incidente è avvenuto in via per Bastiglia. Il nubifragio ha provocato numerosi disagi anche nel resto del territorio. La sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, è impegnata nel coordinamento degli interventi dopo le segnalazioni di edifici scoperchiati, alberi caduti sulle strade e allagamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo nel Modenese, si schianta con l'auto durante il nubifragio: un morto

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