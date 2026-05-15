Donna precipita nel burrone durante la gita e si frattura gli arti incidente a Eboli

Durante una gita ad Eboli, una donna è caduta in un burrone, riportando fratture agli arti. L’incidente si è verificato nel corso della giornata, coinvolgendo un’area montuosa della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno raggiunto la donna e le hanno prestato le prime cure. La vittima è stata poi trasferita in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

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