Donna precipita nel burrone durante la gita e si frattura gli arti incidente a Eboli
Durante una gita ad Eboli, una donna è caduta in un burrone, riportando fratture agli arti. L’incidente si è verificato nel corso della giornata, coinvolgendo un’area montuosa della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno raggiunto la donna e le hanno prestato le prime cure. La vittima è stata poi trasferita in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.
Incidente in montagna ad Eboli durante una gita. Donna precipita in un burrone e si frattura gli arti. Ricoverata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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