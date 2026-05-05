Corriere dello Sport | Napoli la svolta passa da stadio e vivaio | De Laurentiis accelera sul futuro

Il club partenopeo sta pianificando un nuovo stadio e investimenti nel settore giovanile, con il presidente che ha annunciato un’accelerazione su questi fronti. La società sta lavorando per sviluppare le strutture e rafforzare l’attività di formazione dei giovani talenti, con l’obiettivo di migliorare il futuro del team e la sua posizione nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli guarda oltre il campo e prepara la prossima evoluzione del proprio progetto. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la crescita del club non può più limitarsi al livello tecnico della squadra, ma deve necessariamente passare da strutture moderne e da un settore giovanile più produttivo. Fabio Mandarini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, evidenzia come il modello azzurro sia pronto a cambiare pelle per restare competitivo ai massimi livelli. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il vivaio rappresenta uno dei punti chiave.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: Napoli, la svolta passa da stadio e vivaio: “De Laurentiis accelera sul futuro” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, vertice a Ischia tra De Laurentiis e Conte per il futuro” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis chiama Conte: vertice anticipato per decidere il futuro” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Como-Napoli: le formazioni ufficiali di Fabregas e Conte; Napoli, il traguardo a un passo; Serie A, Como-Napoli 0-0: Conte a un passo da un posto in Champions; Un anno di più per rifinire il Napoli. Corriere dello Sport: Napoli, futuro già scritto: Cinque pilastri tra rinnovi e riscatti per il ciclo che verràIl Napoli guarda avanti e prepara le fondamenta del prossimo ciclo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, archiviata la corsa scudetto e con la Champions ormai a un passo, il club az ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, la svolta passa da stadio e vivaio: De Laurentiis accelera sul futuroIl Napoli guarda oltre il campo e prepara la prossima evoluzione del proprio progetto. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la crescita del club non può più limitarsi al livello tec ... napolipiu.com Nelle ultime settimane abbiamo visto diverse interviste alle intelligenze artificiali, soprattutto Claude. L’ultima è stata pubblicata da Walter Veltroni sul Corriere della Sera. Per quanto l’operazione possa sembrare interessante il rischio è alto: trasformare uno str - facebook.com facebook Il direttore del Corriere @lucfontana risponde ai lettori x.com