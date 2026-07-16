Nel 2025, il Centro aiuto donne maltrattate di Monza ha ricevuto 157 donne, con un totale di 295 contatti, di cui 233 sono stati i primi. Si registra un aumento delle richieste di aiuto, anche da parte di vittime che in passato non avevano mai chiesto assistenza. La maggior parte delle chiamate riguarda casi di violenza di genere, segnalando un continuo aumento delle donne che si rivolgono al centro per chiedere aiuto.

Monza – La violenza di genere non conosce battuta d’arresto. Nel corso del 2025 il Cadom, Centro aiuto donne maltrattate, ha accolto complessivamente 157 donne, a fronte di 295 contatti totali, di cui 233 per la prima volta. “Le richieste di aiuto continuano ad aumentare e questo ci parla della persistenza della violenza maschile contro le donne – commenta la presidente Marilena Arena –. Sempre più donne riconoscono la violenza, scelgono di non restare sole e cercano uno spazio in cui essere ascoltate, credute e sostenute”. I numeri. Sono stati realizzati 510 primi colloqui di accoglienza, con un incremento dell’11,8% rispetto all’anno precedente, a cui si aggiungono 135 ascolti telefonici e telefonate di aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Violenze sulle donne, boom di richieste d’aiuto al Cadom di Monza. “Vittime insospettabili”

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Multi sub DUBThe Alpha King Rejected His Fated Mate… Then Spent Years Begging Her Back

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