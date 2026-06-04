A maggio, i centri antiviolenza di Bergamo hanno ricevuto 102 richieste di aiuto. Lunedì 8 giugno alle 18.30 si terrà un presidio in Largo Rezzara organizzato dalla rete contro la violenza sulle donne. L’evento si svolgerà in piazza per sensibilizzare sulla questione e mantenere alta l’attenzione pubblica. La richiesta di aiuto si riferisce a donne che hanno cercato supporto a causa di situazioni di violenza.

L’APPUNTAMENTO. Lunedì 8 giugno alle 18.30 presidio in Largo Rezzara. A maggio 102 nuove chiamate ai centri antiviolenza bergamaschi. Centodue nuove chiamate in un mese ai centri antiviolenza di Bergamo e provincia. È il dato registrato a maggio e rilanciato dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere, che invita la cittadinanza a partecipare al presidio mensile in programma lunedì 8 giugno alle 18.30 in Largo Rezzara, a Bergamo. L’iniziativa vuole mantenere alta l’attenzione su quella che la Rete definisce «un’emergenza che continua senza sosta». Il messaggio scelto per l’appuntamento è netto: «Nell’Europa dei diritti si continuano a uccidere le donne». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Violenza sulle donne, a Bergamo 102 richieste d’aiuto in un mese e la «Rete» tona in piazza

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