Negli ultimi dodici mesi, si è registrato un aumento del 20% delle richieste di prestiti da parte di persone che si dichiarano vittime di usura. La maggior parte di queste richieste riguarda somme di denaro di piccola entità, tra due e cinquemila euro, con un incremento mensile del 10% nel caso in cui i richiedenti non riescano a rimborsare rapidamente i prestiti.

Prestiti per lo più di piccola entità, tra due e cinquemila euro, che crescono però al ritmo del 10% al mese, se non si rientra entro breve dal prestito. Così l'usura diventa una sorta di cappio attorno al collo dell'imprenditore che ha bisogno e che giorno dopo giorno non riesce più a uscirne. Solo nel 2025, fa sapere Luigi Ciatti, presidente dello sportello Anti Usura di Confcommercio Roma, «abbiamo avuto 1600 contatti, il 40% dei quali commercianti e piccoli esercenti. Contatti significa richieste di intervento, ovvero persone sovraindebitate, a rischio usura, che cercano aiuto o il modo di uscirne. Rispetto a un anno fa c'è stato un aumento del 20% di queste richieste».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vittime di usura, boom di richieste: in un anno più 20%

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