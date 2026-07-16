Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio ad Altivole, in provincia di Treviso. Due veicoli sono entrati in collisione frontale in via Edificio, coinvolgendo anche due bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per assistere i feriti e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi ad Altivole, in provincia di Treviso, dove due automobili si sono scontrate frontalmente in via Edificio. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di tre persone, tra cui due bambini. L’impatto e i mezzi distrutti. Per cause ancora in corso di accertamento, le due vetture si sono scontrate frontalmente lungo la strada. A seguito dell’urto, una delle auto si è ribaltata su un fianco, mentre l’altra è rimasta con la parte anteriore destra completamente distrutta, a testimonianza della violenza dell’impatto. Tre feriti, tra loro due bambini. Il bilancio provvisorio è di tre feriti, tra cui due bambini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Violento scontro frontale tra due auto ad Altivole: tre feriti, coinvolti anche due bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontro frontale tra due auto a Gabelletta: muore 42enne ternano

Notizie e thread social correlati

Violento scontro tra due auto all'incrocio, un veicolo si ribalta: coinvolti anche due bambiniNel tardo pomeriggio di sabato si è verificato un incidente stradale in via Aristide Venturini, all’incrocio con via Gervasi.

Violento scontro frontale tra due auto: ci sono tre feriti graviTre persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada regionale 69, nel...

Temi più discussi: Carbonera, violento frontale tra due auto: muore una donna di 83 anni; Scontro frontale tra due auto, chiusa la galleria Montenegrone. Tre feriti; Incidente frontale tra auto all'incrocio: sei persone ferite. Traffico in tilt; Frontale tra Campo di Trens e Mules.

Paura questa mattina sul lungomare di #Napoli,dove un violento scontro frontale tra un taxi e una Suzuki Ignis ha provocato il malore di una donna. La ferita è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinami x.com

Carbonera, violento frontale tra due auto: muore una donna di 83 anniLa vittima era alla guida di una vettura che avrebbe sbandato più volte prima dell'impatto con una Maserati il conducente è rimasto leggermente ferito ... rainews.it

Scontro frontale tra due auto, morti Carlo Cecconi e Mirko Sanna. Grave la famiglia a bordo dell'altra vettura: mamma in ospedale con l'elicotteroViolento scontro frontale nel Cagliaritano, il primo bilancio è di due morti e tre feriti. L’incidente è avvenuto lungo ... msn.com