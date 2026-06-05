Violento scontro frontale tra due auto | ci sono tre feriti gravi

Da arezzonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada regionale 69, nel Lungarno Don Minzoni a San Giovanni Valdarno. L'incidente si è verificato vicino allo stadio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le condizioni dei feriti sono considerate serie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

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Incidente stradale nell'Aretino. È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, sulla strada regionale 69 nel Lungarno Don Minzoni a San Giovanni Valdarno in zona stadio. Si sono scontrate frontalmente due autovetture, una Peageot di colore nero e un'Audi di colore grigio, a bordo delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Violento scontro frontale tra due auto, 3 feriti

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