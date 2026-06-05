Violento scontro frontale tra due auto | ci sono tre feriti gravi

Notizia in breve

Tre persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada regionale 69, nel Lungarno Don Minzoni a San Giovanni Valdarno. L'incidente si è verificato vicino allo stadio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le condizioni dei feriti sono considerate serie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.