Violento scontro tra due auto all' incrocio un veicolo si ribalta | coinvolti anche due bambini

Nel tardo pomeriggio di sabato si è verificato un incidente stradale in via Aristide Venturini, all’incrocio con via Gervasi. Due automobili sono entrate in collisione fronto-laterale, causando il ribaltamento di uno dei veicoli sulla carreggiata. Coinvolti nello scontro ci sono stati anche due bambini che si trovavano a bordo di uno dei veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorritori.

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Attimi di paura nel tardo pomeriggio di sabato (9 maggio) per un incidente stradale avvenuto in via Aristide Venturini, all’incrocio con via Gervasi, dove due auto si sono scontrate in un impatto fronto-laterale che ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli sulla carreggiata.L’allarme è.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Incidente all'incrocio tra due auto, una si ribalta: coinvolti 9 ragazziIncidente stradale nella notte a Calcinato all'incrocio tra Via Marsala e Via Corbarelli, periferia est del paese: è in prossimità di una rotonda che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente in via Rosario Nicoletti, violento scontro tra due auto e un furgone: 5 feriti; Violento scontro nel centro di Terlizzi: coinvolte due auto, due persone ferite; Violento scontro fra macchine, soccorsi in azione: due persone portate in ospedale; Violento scontro tra auto: due donne ferite, traffico in tilt sulla Provinciale. Scontro tra due auto in Via Venturini: una vettura finisce ruote all’ariaUtilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza ... forli24ore.it Auto si ribalta dopo lo scontro all'incrocio: a bordo due 80enniEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... ilpiacenza.it 17 marzo 2026: gli viene diagnosticato un collasso polmonare. Il delicato problema sarebbe stato causato da una violento scontro con un avversario nel tentativo di recuperare un pallone. Si parla di stagione finita. 9 aprile 2026: a distanza di nemmeno un me x.com