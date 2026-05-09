Violento scontro tra due auto all' incrocio un veicolo si ribalta | coinvolti anche due bambini

Da forlitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di sabato si è verificato un incidente stradale in via Aristide Venturini, all’incrocio con via Gervasi. Due automobili sono entrate in collisione fronto-laterale, causando il ribaltamento di uno dei veicoli sulla carreggiata. Coinvolti nello scontro ci sono stati anche due bambini che si trovavano a bordo di uno dei veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorritori.

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Attimi di paura nel tardo pomeriggio di sabato (9 maggio) per un incidente stradale avvenuto in via Aristide Venturini, all’incrocio con via Gervasi, dove due auto si sono scontrate in un impatto fronto-laterale che ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli sulla carreggiata.L’allarme è.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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