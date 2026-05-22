Avviso Pubblico 30 anni contro mafie e corruzione | una graphic novel racconta le donne in prima linea

A distanza di tre decenni dalla sua fondazione, Avviso Pubblico ha deciso di celebrare i 30 anni impegnandosi ancora nella lotta contro le mafie e la corruzione. Per farlo, ha presentato una graphic novel che si concentra sulle donne coinvolte in prima persona in questa battaglia. Il progetto mette in evidenza le esperienze di queste donne, le loro storie e il ruolo che hanno avuto nel contrasto alle attività criminali. La pubblicazione si inserisce nel quadro delle iniziative dell’organizzazione per mantenere viva l’attenzione sui temi dell’antimafia.

Trent’anni dopo la sua nascita, Avviso Pubblico rilancia la sfida dell’antimafia partendo dalle storie delle donne. Lo fa nel giorno del suo anniversario – il 22 maggio – con una doppia iniziativa a Roma: l’assemblea nazionale nella sala della Protomoteca in Campidoglio e, nel pomeriggio, la presentazione di “ SCELTE scél-te femminile plurale. Storie di impegno e di passione civile”, graphic novel edita da BeccoGiallo e firmata da Valeria Scafetta e Giulia Migneco. Il volume raccoglie storie di impegno civile, istituzionale e culturale al femminile contro mafie e corruzione. Magistrate, insegnanti, dirigenti penitenziarie, amministratrici pubbliche, studiose e attiviste che negli anni hanno scelto di stare in prima linea, spesso lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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The Coldest Crime Lord in Seoul Never Touched a Woman—Until She Walked Into His Courtroom in Chains

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