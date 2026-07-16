Vini italiani e mercati mondiali | aperte le iscrizioni al Master della Sant' Anna

Notizia in breve

Sono aperte le iscrizioni alla dodicesima edizione del Master Universitario “Vini italiani e mercati mondiali”. Il corso si svolge a Pisa e si rivolge a chi desidera approfondire le strategie di marketing e comunicazione del vino italiano sui mercati internazionali. La durata del master è di un anno e prevede un percorso formativo completo con lezioni teoriche e pratiche. La scadenza per le iscrizioni è fissata a fine luglio.