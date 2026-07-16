Vini italiani e mercati mondiali | aperte le iscrizioni al Master della Sant' Anna
Sono aperte le iscrizioni alla dodicesima edizione del Master Universitario “Vini italiani e mercati mondiali”. Il corso si svolge a Pisa e si rivolge a chi desidera approfondire le strategie di marketing e comunicazione del vino italiano sui mercati internazionali. La durata del master è di un anno e prevede un percorso formativo completo con lezioni teoriche e pratiche. La scadenza per le iscrizioni è fissata a fine luglio.
Pisa, 16 luglio 2026 - Al via la dodicesima edizione del Master Universitario di primo livello “Vini italiani e mercati mondiali”, punto di riferimento nazionale nella formazione dei futuri professionisti delle strategie di marketing e comunicazione del vino italiano. Promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in maniera congiunta con l’Università di Pisa, l’Università per Stranieri di Siena, l’Università di Siena e l’Associazione Italiana Sommelier (AIS), il Master si pone l’obiettivo di formare le future generazioni di ‘ambasciatrici e ambasciatori del vino’, in grado di valorizzare le produzioni vitivinicole dell’Italia nel mondo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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