Vini italiani e mercati mondiali | aperte le iscrizioni al Master universitario

Notizia in breve

Sono aperte le iscrizioni alla dodicesima edizione del Master Universitario di primo livello “Vini italiani e mercati mondiali”. Il corso si svolge a Pisa e si rivolge a coloro che vogliono specializzarsi nelle strategie di marketing e comunicazione del vino italiano. La durata del percorso formativo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dell’università. La partecipazione è rivolta a studenti e professionisti interessati a questo settore.