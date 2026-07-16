Vince 1,3 milioni alla lotteria nasconde il premio al marito e perde tutto

Una donna ha vinto 1,3 milioni di dollari alla lotteria, ma ha deciso di nascondere la vincita al marito. Dopo due anni, la donna ha dichiarato di non aver mai ricevuto il premio, portando a un procedimento legale. Un giudice ha stabilito che la vincita doveva essere condivisa con il marito, che non era a conoscenza del denaro. Di conseguenza, la donna ha perso l’intera somma e si è vista revocare i benefici del premio.

Una vincita milionaria, un segreto durato due anni e una decisione giudiziaria che ha cambiato completamente il destino di una donna. È la storia di Denise Rossi, protagonista di uno dei casi più curiosi legati alle lotterie negli Stati Uniti. Alla fine del 1996, Denise conquista una fortuna inaspettata vincendo alla lotteria della California insieme a un gruppo di colleghi. La sua quota del premio ammonta a circa 1,336 milioni di dollari, una cifra destinata a essere pagata attraverso venti rate annuali. Una somma capace di trasformare la vita di chiunque. Ma Denise sceglie di non raccontare nulla al marito Thomas, con cui era sposata da ben 25 anni. 🔗 Leggi su Billipop.com

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Ho vinto il Premio della Lotteria più Grande nella Storia del mio stato. 384 Milioni di Dollari...

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