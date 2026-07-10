Una donna del Galles del Sud ha vinto 15 milioni di sterline alla lotteria, ma il biglietto è stato scambiato per perdente dalla madre e gettato via. La vincitrice ha scoperto il premio troppo tardi, quando il biglietto era già stato smaltito. La donna ha avuto un malore e si è aperta un’indagine per recuperare il biglietto vincente.

Una vincita da sogno trasformata in un incubo. È la storia di Kath Main, 46 anni, madre di due figli del Galles del Sud, che ha scoperto di aver centrato un premio da 15 milioni alla lotteria quando ormai era troppo tardi: il biglietto vincente era già finito nella spazzatura. Adesso la donna dovrà attendere l’esito delle verifiche avviate da Allwyn, la società che gestisce la lotteria, per capire se potrà comunque incassare il montepremi. L’azienda ha infatti aperto un’indagine che dovrebbe concludersi entro 30 giorni e stabilire se la richiesta della giocatrice sia legittima. Secondo quanto riportato dal Sun, la donna avrebbe anche accusato un malore dopo aver realizzato di aver perso il tagliando vincente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Vince 15 milioni alla lotteria, ma la madre scambia il biglietto per perdente e lo butta nella spazzatura: il malore e l’indagine per recuperare il premio

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