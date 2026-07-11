Una donna del Galles sostiene di aver vinto 15 milioni di sterline alla lotteria con i numeri giocati da oltre vent’anni, ma ha scoperto troppo tardi che il biglietto vincente era finito nella spazzatura. La 46enne, madre di due figli, afferma di aver perso il biglietto prima di verificare la vincita. La lotteria ha confermato che il biglietto non è stato consegnato, lasciando la donna senza il premio.

Quella che avrebbe dovuto essere la vincita di una vita rischia di trasformarsi in una beffa da 15 milioni di sterline. È la storia di Kath Main, 46enne del Galles madre di due figli, la quale sostiene di aver vinto il jackpot della lotteria con i numeri che giocava da oltre vent’anni. Il problema è che il biglietto fortunato sarebbe finito nella spazzatura dopo essere stato erroneamente ritenuto non vincente durante una verifica in negozio. Ora il caso è nelle mani di Allwyn, la società che gestisce la National Lottery nel Regno Unito, chiamata a stabilire se le prove raccolte dalla donna siano sufficienti per riconoscerle comunque il premio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Vince 15 milioni alla lotteria, ma scopre troppo tardi che il biglietto fortunato è finito nella spazzatura

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Hanno Vinto Milioni alla Lotteria… e Sono Tornati Poveri: Le Storie Più Incredibili

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