Vigliacchi Il big di Fratelli d’Italia sbrocca | parte la caccia ai franchi tiratori
Un esponente di Fratelli d’Italia ha usato il termine “vigliacchi” per riferirsi a membri della maggioranza di centrodestra. Dopo questa dichiarazione, si sono intensificate le tensioni tra i membri del governo e i parlamentari. Si parla di una vera e propria “caccia ai franchi tiratori”, con accuse rivolte a chi avrebbe votato contro una decisione del partito. La polemica si è accesa subito dopo le dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura.
Si alzano i toni nella maggioranza di centrodestra. E dopo la “caccia ai franchi tiratori” del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida martedì pomeriggio alla Camera dopo la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze, è un altro big di Fratelli d’Italia, il responsabile nazionale del programma Francesco Filini, a prendersela con parole pesantissime contro chi, nella coalizione, ha deciso di sabotare la legge elettorale che oggi alle 11.30 dovrebbe venire approvata. Intervistato da Repubblica, Filini non va per il sottile: “Per una persona che si nasconde dietro il voto segreto e non ha il coraggio di dire la sua contrarietà su un provvedimento vagliato dai partiti di maggioranza non trovo altre definizioni se non questa: un vigliacco “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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