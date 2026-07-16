Vigliacchi Il big di Fratelli d’Italia sbrocca | parte la caccia ai franchi tiratori

Notizia in breve

Un esponente di Fratelli d’Italia ha usato il termine “vigliacchi” per riferirsi a membri della maggioranza di centrodestra. Dopo questa dichiarazione, si sono intensificate le tensioni tra i membri del governo e i parlamentari. Si parla di una vera e propria “caccia ai franchi tiratori”, con accuse rivolte a chi avrebbe votato contro una decisione del partito. La polemica si è accesa subito dopo le dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura.