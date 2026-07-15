I franchi tiratori affossano le preferenze | l’ira di Meloni e i sospetti di Fratelli d’Italia

Dopo il voto alla Camera sulla legge elettorale, il governo ha subito una sconfitta. I franchi tiratori hanno fatto fallire l’approvazione delle preferenze, compromettendo l’esito del provvedimento. La premier ha espresso rabbia e delusione, sottolineando che “ha vinto di nuovo la palude”. Si tratta della seconda battuta d’arresto dopo il referendum sulla giustizia di marzo. Fratelli d’Italia ha espresso sospetti sui comportamenti interni al partito.

«Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude». Dopo il referendum sulla giustizia di marzo, Giorgia Meloni non nasconde rabbia e delusione per la seconda grande batosta del suo mandato a Palazzo Chigi: quella nell’importante voto alla Camera riguardante l’introduzione delle preferenze nella legge elettorale. Un emendamento promosso da Fratelli d’Italia assieme a due partiti minori centristi della coalizione, Noi Moderati e l’Unione di Centro, sostenuto esplicitamente dalla premier ma appoggiato controvoglia (e solo in extremis) da Lega e Forza Italia. La proposta è stato bocciata con 188 voti contrari, a fronte di 187 favorevoli. Uno scarto minimo, ma tant’è: più di 30 deputati della maggioranza, approfittando del voto segreto, ha votato contro le indicazioni del proprio governo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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